Benfica-FC Porto: dragões a um triunfo da conquista do campeonato

Benfica e FC Porto defrontam-se, na tarde deste sábado, a partir das 15 horas (horário de Portugal Continental), no jogo 4 da final do playoff do campeonato nacional de hóquei em patins, num encontro em que os dragões chegam com a vantagem de 2-1, depois de terem vencido dois dos três duelos até ao momento disputados entre as duas equipas na eliminatória.

No jogo 1, os dragões golearam as águias por 5-0, no Dragão Arena, palco que viu a formação azul e branca vencer outra vez no jogo 3 da eliminatória, por 9-6. No jogo 2, as águias venceram por 3-0, num encontro disputado no Pavilhão Fidelidade da Luz.

Relativamente ao confronto direto recente, destaque para a superioridade do FC Porto, equipa que venceu 60 dos 111 jogos disputados (54% de aproveitamento) entre os dois rivais, com o Benfica a levar a melhor em 32 ocasiões (29% dos jogos realizados). Pelo meio, registaram-se ainda 19 empates (17%).