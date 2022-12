Benfica-Limoges: águia em ação na Liga dos Campeões

Depois da vitória há dois meses fora de casa (68-67), o Benfica volta a defrontar esta terça-feira os franceses do Limoges, numa partida da Champions League na qual uma vitória confirmará o apuramento das águias como primeiras colocadas rumo à próxima ronda da prova.



Com 9 pontos, os encarnados têm tudo para se apurar, isto para mais tendo em conta que do outro lado estarão uns franceses que estão já fora das contas do apuramento e que, como melhor que podem fazer, será mesmo limpar um pouco a ima gem fechar com uma vitória.



A atuar em casa neste jogo, o Benfica vem de uma vitória convincente diante do Lusitânia, que surgiu poucos dias depois do desaire diante do Sporting, na Luz. Quanto ao Limoges, vem de uma derrota diante do Gravelines no campeonato, que colocou ponto final numa sequência positiva de cinco vitórias seguidas.

Por Record