Besiktas-Galatasaray: duelo entre grandes da Turquia

Besiktas e Galatasaray defrontam-se, esta segunda-feira, pelas 18 horas (horário de Portugal Continental), em jogo a contar para a 10.ª jornada do campeonato turco de futebol, num encontro que colocará frente a frente dois dos candidatos à conquista do título de campeão nacional.

À entrada para esta ronda, o Besiktas, adversário do Sporting na fase de grupos da Liga dos Campeões, posiciona-se no quarto lugar, com 17 pontos, fruto de cinco vitórias, dois empates e duas derrotas, enquanto que o Galatasaray encontra-se no sétimo posto, com os mesmos 17 pontos, após somar cinco triunfos, dois empates e dois desaires até ao momento na prova.

Nos últimos cinco jogos disputados, entre todas as competições em que as duas equipas se encontram atualmente inseridas, de notar que o Besiktas registou uma vitória (Sivasspor) e quatro derrotas (Altay, Ajax, Basaksehir e Sporting), ao passo que o Galatasaray somou quatro triunfos (Rizespor, Tuzlaspor, Konyaspor e Lokomotiv de Moscovo) e um empate (Istanbulspor AS).

Relativamente ao confronto direto recente, destaque para o equilíbrio entre as duas equipas, com ambas a registarem duas vitórias, um empate e duas derrotas nos últimos cinco duelos até ao momento disputados entre si.