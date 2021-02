Betis-Barcelona: catalães em bom momento

O Betis recebe, este domingo, o Barcelona em jogo a contar para a 22.ª jornada da Liga espanhola de futebol, num encontro que colocará frente a frente duas equipas que se irão apresentar com algumas ausências.

Para esta partida, Manuel Pellegrini não poderá contar com Marc Bartra, Claudio Bravo, Victor Camarasa, Diego Lainez e Daniel Martin. Já o Barcelona não poderá contar com o contributo de Phelippe Coutinho, Ansu Fati, Gerard Piqué e Sergi Roberto.

À entrada para esta ronda, o Betis de William Carvalho posiciona-se no 7.º lugar, com 30 pontos, fruto de nove vitórias, três empates e nove derrotas, enquanto que o Barcelona de Francisco Trincão encontra-se no 2.º posto, com 40 pontos, após somar 12 triunfos, quatro empates e quatro derrotas até ao momento no campeonato.

Nos últimos cinco jogos disputados, entre todas as competições em que as duas equipas se encontram atualmente inseridas, de notar que o Betis registou três vitórias (Celta, Real Sociedad e Osasuna), um empate (Real Sociedad) e uma derrota (Athletic Bilbao), ao passo que o Barcelona somou cinco triunfos consecutivos (Cornellà, Elche, Rayo Vallecano, Athletic Bilbao e Granada).

Relativamente ao confronto direto recente, destaque para superioridade blaugrana, uma vez que o conjunto de Ronald Koeman venceu quatro dos últimos cinco duelos disputados entre as duas equipas, com o Betis a levar a melhor por uma vez.