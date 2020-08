Bordéus-Nantes: arranca a Ligue 1 2020/21

Aí está o arranque da Ligue 1 2020/21, com o Bordéus a receber a visita do Nantes, numa partida que marcará o arranque de uma nova era na equipa da casa, já sem Paulo Sousa no banco - o novo técnico é Jean Louis Gasset.



Sendo o primeiro jogo da temporada, a verdade é que não há grande ponto de comparação, mas convém apontar que o Bordéus não poderá contar com os lesionados Pablo e Yacine Adli, ao passo que o Nantes tem mais dores de cabeça, já que serão baixas Abdoulaye Touré, Marcus Coco, Ludovic Blas, Mehdi Abeid e Molla Wagué.



No que à pré-época diz respeito, o Bordéus jogou quatro encontros, venceu um, empatou dois e perdeu outro, ao passo que o Nantes, por seu turno, fez três duelos, vencendo dois e empatando o outro.



No que ao confronto direto diz respeito, de referir que na temporada passada o Bordéus venceu os dois jogos que disputou, sendo que a atuar em casa não perde diante do Nantes desde 2016, na altura num encontro da Taça de França.

CÓD 106 Bordéus 2.4 Empate 2.82 Nantes 3.17