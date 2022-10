Borussia Dortmund-Sevilha: andaluzes em apuros perante alemães em boa posição

CÓD 114 Bor. Dortmund 1,47 Empate 4,45 Sevilha 5,8

O Signal Iduna Park em Dortmund recebe esta terça-feira um encontro que pode ter cariz de importância reforçada para ambas as equipas na luta pelo apuramento para a próxima fase da Champions, mas também para recuperar o ímpeto numa fase complicada.A jogar em casa o Borussia Dortmund sabe que tem tudo do seu lado, já que conta com 6 pontos, 5 a mais do que os espanhóis, uma equipa à qual venceu na semana passada, em solo espanhol. A questão é que os alemães têm várias baixas que podem complicar a vida do seu técnico: Mahmoud Dahoud, Mateu Morey, Jamie Bynoe-Gittens, Sébastien Haller e Marco Reus são ausências certas, ao passo que Thomas Meunier, Mats Hummels e Giovanni Reyna estão em dúvida.Ainda assim, pior está mesmo o Sevilha, que leva já cinco encontros seguidos sem ganhar - duas derrotas e três empates nesse período. Jesús Corona, Karim Rekik, Fernando e Óliver Torres são baixas certas, num jogo no qual, para lá de ter de ganhar para se manter na corrida pelo apuramento, vencer também poderá ser importante para pelo menos assegurar uma boa posição na corrida pela presença na Liga Europa.Relativamente a estatísticas, note-se que apenas um dos últimos sete jogos do Borussia não teve pelo menos 3 golos, sendo que em oito dos últimos nove foram os de Dortmund os primeiros a marcar. Quanto ao Sevilha, golos é algo que costuma haver em número reduzido: apenas um dos últimos cinco jogos teve pelo menos 3.Por fim, um olhar à história, que nos mostra duas vitórias do Borussia e uma do Sevilha - houve ainda dois empates. Aqui, curiosamente, a tendência é para haver golos: nos cinco jogos disputados entre estas equipas houve um total de 19, a uma média de 3,8 por jogo. Apenas um desses jogos não teve 3 ou mais no total final.