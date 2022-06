Botafogo-Goiás: Luís Castro procura voltar a vencer

CÓD 164 Botafogo 1.65 Empate 3.5 Goiás 5.33

Encontro da 9.ª jornada da Série A do Brasileirão, com um embate no Estádio Nilton Santos entre Botafogo e Goiás, duas equipas que entram nesta partida separadas por 3 pontos na tabela.Em melhor posição, o Botafogo tem 12 pontos no 7.º posto e vem de uma derrota por 1-0 na visita ao reduto do Coritiba. Sem Philipe Sampaio e Carlinhos, a equipa de Luís Castro procura voltar a vencer, num jogo no qual tenta também inverter a tendência de ter sido a primeira equipa a sofrer em cinco dos mais recentes sete jogos que disputou.Quanto ao Goiás, sem Vinicius, Hugo e Luiz Filipe, vem de dois jogos seguidos sem ganhar na Série A, mas a meio da semana venceu na Copa do Brasild ainte do Bragantino, numa partida que apenas foi resolvida nos penáltis.Quanto ao confronto direto, o Goiás leva quatro jogos seguidos sem perder diante do Fogão, uma equipa à qual marcou em três desses jogos. Falando em golos, apenas um dos últimos dez jogos entre estas duas equipas tem 3 ou mais golos.