Brentford-Swansea City: por um lugar na final do playoff de subida

Depois da vitória na primeira mão, por 1-0, o Swansea City visita esta quarta-feira o reduto do Brentford, numa partida na qual sabe que podrá jogar para o empate e, mesmo assim, assegurar o passaporte para a final do playoff do Championship.



Moralizados por esse resultado positivo, mas também por virem de quatro jogos seguidos sem perder, os galeses chegam com tudo a este duelo, ao passo que o Brentford aparece totalmente numa situação oposta: perdeu os últimos três jogos, numa sequência negra que travou aquele que parecia ser um final de época de sonho, com oito vitórias consecutivas, sete delas no pós-paragem.



Por outro lado, olhar para o confronto direto, que curiosamente também dava vantagem ao Brentford pela forma prévia, já que nos dois duelos de fase regular tinha ganho ambos, conseguindo sempre marcar três golos. Quanto foi a doer, no chamado 'mata-mata', o Swansea levou a melhor e cavou uma vantagem curta, mas que pode ser determinante para chegar à final de Wembley.

