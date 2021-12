Brentford-Watford: com promessa de golos

CÓD 203 Brentford 2.07 Empate 3.25 Watford 3.35

Aí está o encontro de abertura da jornada 15 da Premier League, com um embate entre Brentford e Watford no Brentford Community Stadium. 13.º no arranque da ronda, o conjunto da casa tem 17 pontos, mais 4 do que o Watford, que está na 17.ª posição, uma acima da zona de descida.Com as baixas de Zanka, Kristoffer Ajer, David Raya, Tariqe Fosu-Henry, Josh Dasilva, Sergi Canós, Julian Jeanvier e Ivan Toney para este encontro, o Brentford tem até ao momento 4 vitórias, 5 empates e 6 derrotas, com 19 golos marcados e 21 sofridos. Nos últimos seis jogos apenas venceu um - perdeu três e empatou dois -, sendo que em cinco deles foi a primeira equipa a sofrer. Note-se por outro lado que em seis dos últimos jogos da equipa da casa houve pelo menos 3 golos e tentos de ambas as equipas.Quanto ao Watford, tem 4 vitórias, 1 empate e 10 derrotas, com 20 golos marcados e 29 sofridos. A formação forasteira, vem de 14 jogos seguidos a sofrer golo, sendo que nos últimos três perdeu sempre. Por outro lado, em nove dos últimos dez foi a primeira equipa a sofrer. Tal como o adversário, também o Watford tem várias baixas: Nicolas Nkoulou, Francisco Sierralta, Peter Etebo, Ismaila Sarr, Kwadwo Baah, Ben Foster e Adam Masina.No plano do confronto direto, este é um reencontro depois das batalhas no Championship, das quais, na época passada, resultou um triunfo do Brentford e um empate a um golo. Como será desta vez, agora na elite?