Brighton-Chelsea: blues procuram retomar rumo das vitórias

• Foto: Reuters

Encontro da 24.ª jornada da Premier League, com um embate entre o nono colocado Brighton e o terceiro Chelsea. Separados por seis posições, estes dois conjuntos têm entre si 15 pontos de diferença, ainda que curiosamente ambas as equipas venham de sequências relativamente similares.



Com 28 pontos, o Brighton não perdeu nenhum dos últimos cinco encontros, sendo que nos últimos quatro sofreu pelo menos um golo. Por outro lado, em quatro dos últimos cinco houve golos de ambas as equipas, sendo que em termos estatísticos nos golos o destaque vai também para o registo total por partida, que apenas por uma vez nos últimos oito encontros foi superior a 3. Por outro lado, nesses oito encontros, em seis deles o Brighton foi a primeira equipa a sofrer.



Quanto ao Chelsea, nos últimos dez jogos apenas perdeu um, curiosamente o mais recente, diante do Man. City por 1-0. Esse foi, por outro lado, o segundo jogo dessa sequência de dez no qual os blues não conseguiram marcar pelo menos um golo.



Em termos individuais, o Brighton não contará com Jeremy Sarmiento, Enock Mwepu, Jason Steele e Yves Bissouma, ao passo que Lewis Dunk e Adam Lallana estão em dúvida. Do lado oposto, as baixas são de Ben Chilwell, Reece James, Trevoh Chalobah e Édouard Mendy.



Olhando ao confronto direto, o Chelsea leva dez jogos seguidos sem perder diante do Brighton, sendo que em nove desses encontros foi igualmente a primeira equipa a marcar. Falando em golos, nos últimos seis jogos apenas um duelo teve pelo menos 3 golos, sendo que em quatro dos últimos cinco o marcador teve um empate no marcador final. Quer isso dizer que apenas um dos últimos cinco encontros teve uma vitória, no caso do Chelsea, em 2020/21, por 3-1.

Por Record