Brighton-Newcastle: cumprir calendário e fechar em grande

Praticamente salvo da descida - só uma hecatombe impedirá a salvação -, o Brighton recebe esta segunda-feira a visita do Newcastle, numa partida que coloca frente a frente duas equipas separadas por 3 posições e 6 pontos.



Em melhor posição, os magpies chegam a este jogo vindos de quatro jogos seguidos sem vencer, sendo os três mais derrotas - com dez golos sofridos e apenas dois marcados. Por falar em golos, são já sete os duelos seguidos a sofrer por parte da equipa de St. James Park.



Quanto ao Brighton, não vence há três jogos e sofreu sempre nesses três encontros, no caso ao encaixar nove golos e marcar apenas dois. Por outro lado, e aqui numa estatística positiva, refira-se que o Brighton não perdeu nenhum dos últimos cinco encontros com o Newcastle, ainda que tenha ganho apenas dois deles.

CÓD 119 Brighton 1.8 Empate 3.39 Newcastle 4.24