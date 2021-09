Brisbane Broncos-Newcastle Knights: visitantes em grande momento

Encontro da 24.ª jornada da National Rugby League (NRL), com os sétimos colocados Newcastle Knights a visitarem o reduto dos Brisbane Broncos, a equipa que entra nesta ronda na 15.ª e penúltima posição, com apenas 14 pontos. Já os Knights têm 26, estão em zona de apuramento para o playoff e encontram-se numa fase bastante positiva.



São cinco triunfos consecutivos - não perde desde julho -, que permite aos Newcastle Knights apagar um pouco o mau arranque de temporada, com várias derrotas, algumas delas por 'scores' bem amplos. E esse dado acaba por justificar o facto de, apesar de estar na zona de playoff, os Knights terem -130 no que a pontos diz respeito. Quanto aos Brisbane Broncos, de notar que nos últimos cinco jogos venceram apenas dois - têm um total de seis partidas na época-, sendo que na última dezena apenas venceram por três ocasiões.



Também pouco positivo é o confronto direto, já que os Newcastle Knights venceram os últimos quatro duelos entre estas duas equipas, incluindo um triunfo há um mês por 28-20.

CÓD 320 Bris. Broncos Empate New. Knights