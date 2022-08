Buffalo Bills-Indianapolis Colts: pré-temporada na NFL

• Foto: Reuters

Depois de um merecido período de pausa, está de volta a ação nos relvados do futebol americano, com o início da pré-temporada, que servirá para as equipas iniciarem as suas preparações e também observar elementos que possam ser reforços para a nova época.



Neste duelo estarão frente a frente Buffalo Bills e Indianapolis Colts, duas equipas que na temporada passada tiveram sortes bem distintas. Os Bills ainda chegaram aos quartos-de-final, onde caíram aos pés dos Kansas City Chiefs, ao passo que os Colts ficaram fora do playoff, ao serem oitavos na AFC.



Para estas duas equipas este jogo representa um reencontro 10 meses depois de em novembro se terem enfentado na fase regular. Venceu na altura o conjunto de Indianapolis por claros 41-15. Como será desta vez?

Por Record