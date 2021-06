CA Progreso-Liverpool URU: duelo de extremos no Uruguai

Encontro da quarta jornada do Torneio Apertura uruguaio, com um embate de equipas colocadas nos extremos da tabela: o terceiro Liverpool, com 6 pontos, visita o reduto do antepenúltimo Progreso, com 2.



Sem vitórias nos últimos cinco encontros, e com apenas duas nos últimos dez jogos, o Progreso procura ainda o seu primeiro triunfo no campeonato, defrontando um Liverpool que nos últimos dez duelos venceu seis e perdeu quatro. Um deles para a Libertadores, diante do Universidade Católica, na altura para ditar o adeus à prova continental.



Quanto ao confronto direto, note-se que o Liverpool leva três jogos sem perder diante do Progreso, ainda que sofra golos diante deste oponente há onze partidas.