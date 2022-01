Cabo Verde-Burkina Faso: tubarões azuis com desafio pela história

CÓD 201 Cabo Verde 3.3 Empate 2.75 Burkina Faso 2.1

Depois de ter ganho na primeira jornada, Cabo Verde pode dar esta quinta-feira um passo de gigante rumo à próxima ronda da CAN, quando pelas 19 horas defrontar o Burkina Faso. Aqui as contas são simples: uma vitória garante praticamente o apuramento para a próxima ronda e até o empate deixará esse objetivo mais próximo.Na máxima força, os tubarões azuis levam cinco encontros seguidos sem perder - isto contando duelos prévios da qualificação para o Mundial -, defrontando uma equipa do Burkina Faso que perdeu diante dos Camarões na abertura da fase de grupos e que nos últimos três duelos não venceu nenhum. Para piorar a questão, Lassina Traore, Edmond Tapsoba, Oula Abass Traore, Dango Ouattara, Saidou Simpore e Soualio Outtara são baixas na formação do Burkina.Note-se, por fim, que este será o terceiro jogo da história entre estas duas equipas, havendo por agora vantagem total do Burkina Faso, com duas vitórias, seis golos marcados e nenhum sofrido. Irá a tendência repetir-se?