Cagliari-Bolonha: equipas com muitas baixas

• Foto: Reuters

× Funcionalidade exclusiva para assinantes Record Premium Assine para partilhar E usufrua de todas as vantagens de ser assinante E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Duelo da 21.ª jornada da Serie A, com um embate entre duas equipas separadas por 14 pontos e 7 posições na tabela. Em melhor posição está o Bolonha, que está em 11.º com 27 pontos, ao passo que o Cagliari é 18.º, com apenas 13.



Sem Luca Ceppitelli, Kevin Strootman, Sebastian Walukiewicz, Christian Oliva, Nahitan Nández e Keita Baldé neste jogo, o Cagliari leva seis partidas seguidas a sofrer golo, sendo que em cinco delas foi a primeira equipa a sofrer e aquela que chegou ao descanso em desvantagem. Nesse período de seis jogos, refira-se, venceu dois jogos, perdeu dois e empatou outros dois.



Quanto ao Bolonha, tem uma longa lista de baixas entre lesionados, jogadores com Covid-19 e chamados à CAN (Jerdy Schouten, Nicolás Domínguez, Gary Medel, Emanuel Vignato, Nicolas Viola, Federico Santander, Aaron Hickey, Musa Barrow e Ibrahima Mbaye). A turma visitante vem de uma vitória em casa do Sassuolo, que travou uma sequência de três desaires consecutivos.



Em relação ao confronto direto, nota para o registo de golos, com oito dos últimos dez encontros a terem um total inferior a 3. Um resultado que se viu na primeira volta, na qual o Bolonha venceu por 2-0.

Por Record