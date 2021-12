Cagliari-Torino: jornada da Serie A fecha na Sardenha

CÓD 185 Cagliari 3 Empate 3.1 Torino 2.2

No encontro que marca o fecho da jornada 16 da Serie A, Cagliari e Torino encontram-se esta segunda-feira no Unipol Domus, numa partida na qual se enfrentarão o penúltimo e o 13.º colocados, respetivamente.Com 18 pontos, os visitantes têm 5 vitórias, 3 empates e 7 derrotas no seu registo de época, numa campanha com 19 golos marcados e 16 sofridos. Neste jogo sem Cristian Ansaldi, Andrea Belotti, Simone Verdi, Rolando Mandragora, Ricardo Rodríguez, Koffi Djidji e Wilfried Stephane Singo, o Torino leva quatro encontros seguidos a sofrer golos.Quanto aos da casa, têm 9 pontos e apenas venceram um jogo (empataram seis e perderam oito), isto numa época na qual marcou 16 golos e já sofreu 29. O Cagliari, sem Sebastian Walukiewicz e com Paolo Faragò e Diego Godín em dúvida, leva já sete partidas seguidas sem ganhar.Em relação ao confronto direto, em quatro dos últimos cinco jogos houve golos de ambas as equipas, sendo que a exceção foi mesmo no duelo mais recente, com uma vitória do Torino por 1-0 em Cagliari. Antes, na primeira volta da época passada, o Cagliari venceu por 3-2 em Turim.