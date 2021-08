Caroline Garcia-Sloane Stephens: quinto jogo entre ambas

Duelo da primeira ronda do torneio de Cincinnati, com a francesa Caroline Garcia a defrontar a norte-americana Sloane Stephens, numa partida que colocará frente a frente duas tenistas separadas por apenas uma posição no ranking WTA - com vantagem de Stephens, que é 62.ª.



Curiosamente, apesar de separadas apenas por um lugar, Caroline Garcia teve de disputar o torneio de qualificação ao contrário de Sloane Stephens, tendo afastado nos últimos dias Alycia Parks e Fiona Ferro, ambas em duelos a três sets.



Algo que poderá dar, naturalmente, algum cansaço acumulado à francesa, que neste duelo tentará manter a vantagem no confronto direto, já que venceu três dos quatro encontros que disputou diante de Sloane Stephens. O mais recente dos quais há praticamente um ano, com triunfo em dois parciais em Nova Iorque. Um registo que, refira-se, é habitual entre estas tenistas, já que nenhum dos jogos entre ambas foi discutido a três sets.