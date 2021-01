CDA Navalcarnero-Granada: disputa por um lugar nos 'quartos' da Taça do Rei

CDA Navalcarnero e Granada, de Rui Silva e Domingos Duarte, defrontam-se, esta quinta-feira, em jogo a contar para os oitavos-de-final da Taça do Rei de Espanha, num encontro que colocará frente a frente duas formações de escalões diferentes.

À entrada para esta ronda, o CDA Navalcarnero posiciona-se no 3.º lugar do Grupo A do quarto escalão de Espanha, com 14 pontos, fruto de três vitórias, cinco empates e duas derrotas, enquanto que o Granada encontra-se no 7.º posto da La Liga, com 28 pontos, após somar oito triunfos, quatro empates e oito derrotas.

Nos últimos cinco jogos disputados, entre todas as competições em que as duas equipas se encontram atualmente inseridas, de notar que o CDA Navalcarnero registou três vitórias (CD Badajoz, Las Palmas e Eibar), um empate (San Sebastián Reyes) e uma derrota (Las Rozas), ao passo que o Granada somou dois triunfos (Osasuna e Málaga), um empate (Villarreal) e dois desaires (Barcelona e Osasuna).

Relativamente ao confronto direto, destaque para o facto de este ser o primeiro duelo entre as duas equipas.