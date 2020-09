Celje Lasko-Aalborg: arranca a Champions de andebol

Aí está o arranque da Liga dos Campeões de andebol, com os eslovenos do Celje Lasko a receberem a visita dos dinamarqueses do Aalborg, numa partida do Grupo B da prova mais importante de clubes europeia.



Presenças habituais nestas competições nos anos recentes, eslovenos e dinamarqueses vão defrontar-se pela quinta vez desde 2017, havendo por agora vantagem do Aalborg, com três vitórias e uma derrota, incluindo dois triunfos na época passada - primeiro por 29-28 na Eslovénia e depois por 28-24 na Dinamarca.



De notar, por fim, que o Aalborg leva já quatro jogos disputados oficialmente nesta temporada, todos com triunfos, incluindo uma vitória na Supertaça perante o GOG Handbold. Quanto ao Celje, soma também por vitórias todos os jogos que disputou em 2020/21, ainda que no seu caso haja apenas a registar dois encontros.

CÓD 293 Celje Lasko 2.58 Empate 7.43 Aalborg 1.63