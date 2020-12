Celta de Vigo-Cádis: fecho de jornada em Espanha

No fecho da jornada 13 da Liga espanhola, Celta de Vigo e Cádis encontram-se esta segunda-feira em solo galego, numa partida que colocará frente a frente o 17.º e o 5.º colocado, respetivamente. Será um embate entre duas equipas separadas por 5 pontos, mas que olhando à tabela estão em mundo totalmente distintos. Os visitantes estão na zona europeia e a apenas 2 pontos de posições de Champions; já os da casa estão uma posição acima da zona de despromoção, também com 2 pontos de diferença.



Em melhor situação na tabela, os de Cádiz chegam a este jogo claramente moralizados pela vitória que conseguiram na semana passada, quando bateram o Barcelona por 2-1, ao passo que os galegos, por seu turno, entram em campo também motivados, mas pelo facto de em dois jogos terem conseguido praticamente metade dos pontos que têm até ao momento.



Olhando a estatísticas, os galegos têm alguns dados interessantes, nomeadamente o facto de apenas no duelo mais recente não terem sofrido golos, sendo que nos outros oito não só sofreram como também foram a primeira equipa a ir buscar a bola ao fundo da rede. Já no lado do Cádiz, há também a destacar dados a nível de golos, nomeadamente o facto de ter sofrido nos últimos quatro encontros. Ainda assim, note-se que apenas dois dos últimos nove duelos tiveram mais do que 2 golos.



Quanto ao confronto direto, aqui a história dá motivo para otimismo para os galegos, que ganharam os últimos três encontros. Por outro lado, há a referir que o Cádiz sofreu sempre golos nos últimos seis duelos com o Celta. Como será desta vez?



A fechar, um pequeno olhar aos jogadores indisponíveis. O Celta não contará com Sergio Álvarez, Kevin Vázquez, David Juncà e Jeison Murillo, ao passo que Luismi Quezada, José Mari e Marcos Mauro são baixas nos visitantes.

CÓD 150 Celta de Vigo 1.7 Empate 3.38 Cádis 4.96