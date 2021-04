Celta de Vigo-Sevilha: andaluzes moralizados

Vindo de uma moralizadora vitória na receção ao At. Madrid, naquele que foi o quinto jogo consecutivo sem perder, o Sevilha visita esta segunda-feira o reduto do Celta de Vigo, numa partida da 30.ª jornada da Liga espanhola na qual procurará aproveitar um eventual deslize de uma das duas equipas que estão à sua frente na tabela - Real Madrid e Barcelona defrontam-se e pelo menos um desses conjuntos irá perder pontos.



Com 58 pontos, os andaluzes chegam a este jogo apenas com Sergio Escudero como baixa e estão praticamente na máxima força, isto numa partida na qual tentará algo que não consegue desde 2016: vencer em Vigo. Num total de três jogos desde então, os de Sevilha apenas conseguiram um empate, tendo perdido os outros dois encontros.



Quanto ao Celta, tem quatro ausências certas (Sergio Álvarez, Rubén Blanco, Emre Mor e Jeison Murillo) e chega a esta partida vindo de uma vitória fora de casa diante do Alavés, um resultado que permitiu cimentar a posição dentro do top-10, no oitavo lugar na entrada da ronda 30 da prova.



Voltando ao confronto direto, note-se que o Sevilha leva oito jogos seguidos a sofrer golos diante do Celta, sendo que os galegos, por seu turno sofreram golos nos últimos três embates com o Sevilha. Por outro lado, de notar que oito dos últimos dez embates diretos tiveram pelo menos 3 golos, sendo que em quatro dos últimos cinco ambas as equipas marcaram.

