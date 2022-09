Central Córdoba-Gimnasia y Esgrima: líder visita reduto do 23.º

Em jogo da 20.ª jornada do campeonato argentino, Central Córdoba e Gimnasia y Esgrima encontram-se na madrugada de quarta-feira em Santiago del Estero, num duelo que colocará frente a frente o 23.º e o 1.º colocados, respetivamente.



Mais bem colocado, o Gimnasia y Esgrima tem sido a sensação da temporada, algo que procurará manter neste jogo, diante de um Central Córdoba que, em sentido inverso, está na zona inferior da tabela, com 21 pontos, menos 15 do que o oponente nesta ronda.



Com Nicolás Leguizamón e Claudio Riaño em dúvida, os da casa venceram quatro dos últimos nove jogos que disputaram - empataram um e perderam quatro -, sendo que o duelo mais recente que tinham no calendário acabou adiado. Quanto ao Gimnasia, está na máxima força e nos últimos nove duelos venceu quatro, empatou três e perdeu dois. Uma dessas derrotas foi para a Taça da Argentina.



Em termos de confronto direto, ambas as equipas marcaram nos últimos três duelos, sendo que nesses mesmos três jogos houve dois empates e um triunfo do Gimnasia.

Por Record