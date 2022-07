CFR Cluj-Rapid Bucareste: arranque de campeonato na Roménia

× Funcionalidade exclusiva para assinantes Record Premium Assine para partilhar E usufrua de todas as vantagens de ser assinante E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Encontro da jornada de abertura do campeonato romeno, com um embate entre dois históricos. Frente a frente estarão CFR Cluj e Rapid Bucareste, duas equipas que na época passada acabaram a fase regular em 1.º e 8.º, respetivamente.



A atuar em casa neste duelo, o Cluj (que foi campeão no ano passado) já disputou três jogos oficiais esta temporada e o balanço é francamente negativo, com uma derrota e dois empates. A questão é que estes empates resultaram no adeus à Liga dos Campeões e a derrota valeu a perda da Supertaça.



Quanto ao Rapid Bucareste, disputou quatro encontros de preparação, tendo vencido um e perdido 3. O mais recente deles com uma derrota pesada por 7-1.



Na época passada, em dois duelos disputados, houve uma vitória para cada lado, primeiro por 2-0 para o Rapid e depois por 2-1 para o Cluj.

Por Record