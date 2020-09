Cleveland Browns-Cincinnati Bengals: duelo de rivais na NFL

Rivais na AFC da NFL, Cleveland Browns e Cincinnati Bengals encontram-se na madrugada desta sexta-feira naquele que será o 94.º encontro entre duas equipas que desde 1970 marcam a tradição na chamada Batalha do Ohio.



Com vantagem no confronto direto, com 51 vitórias e 42 derrotas, os Bengals procurarão ampliar o seu historial, isto numa partida da segunda jornada do campeonato na qual ambos os conjuntos partem em busca do primeiro triunfo do ano. Isto porque nas suas respetivas partidas inaugurais acabaram por sair derrotadas - 38-6 diante dos Baltimore Ravens para os de Cleveland; 16-13 para os de Cincinnati.



Na época passada, refira-se, estas duas equipas jogaram entre si duas vezes, com um triunfo para cada lado separado por somente três semanas. Como será desta vez, num duelo a disputar em Cleveland, um palco onde os Bengals não vencem desde 2017 e onde triunfaram em 20 dos 46 jogos já disputados.

CÓD 323 Clev. Browns 1.36 Empate 12.32 Cinci. Bengals 2.83