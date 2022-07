Club Cienciano-Dep. Binacional: visitados ainda não perderam nem sofreram golos

CÓD 261 Club Cienciano 1.5 Empate 3.85 Dep. Binacional 4.7

Em jogo da 4.ª jornada do campeonato peruano, Club Cienciano e Dep. Binacional encontram-se na noite desta quarta-feira no Estadio Inca Garcilaso de la Vega, em Cusco, numa partida entre duas equipas colocadas na zona superior da tabela e que tiveram, até agora, arranques positivos.O Club Cienciano ainda não perdeu, tendo vencido dois encontros e empatado outro. Marcou três golos e ainda não sofreu, sendo mesmo a única equipa que ainda não encaixou qualquer tento no campeonato. Quanto ao Dep. Binacional, também ganhou dois jogos, mas perdeu um outro. No total tem 6 golos marcados e 1 sofrido.Em termos de confronto direto, o Club Cienciano leva três jogos a marcar ao Dep. Binacional, incluindo o duelo mais recente, em fevereiro, no qual até perdeu por 3-2.