Colón Santa Fé-Independiente: equipa da casa em bom momento

CÓD 305 Colón Santa Fé 2.2 Empate 3.05 Independiente 3

Encontro que marca o fecho da jornada 11 do campeonato argentino, com o Colón Santa Fé a receber na madrugada de terça-feira a visita do Independiente, numa partida que colocará frente a frente o 16.º e o 25.º colocados, respetivamente.Com 13 pontos, a equipa da casa entra também numa fase bem mais positiva, com quatro jogos seguidos sem perder, nos quais somou 8 dos pontos que tem até ao momento. Quanto ao Independiente, tem apenas 8 pontos no total e nos últimos seis jogos perdeu cinco e empatou um.Em termos de confronto direto, o jogo mais recente acabou num empate a dois golos. Foi em abril deste ano, em casa do Colón, na Taça da Liga.