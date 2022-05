Colorado Avalanche-Edmonton Oilers: arranca a luta final no Oeste da NHL

• Foto: Reuters

Arranca a disputa do título da Conferência Oeste da NHL e também do acesso à final absoluta, com os Colorado Avalanche a receberem na madrugada desta quarta-feira a visita dos Edmonton Oilers, num duelo que promete... e muito!



Depois de terem sido primeiros na fase regular na respetiva conferência, os Colorado Avalanche deixaram pelo caminho Nashville e St. Louis, sendo que apenas perante estes últimos cederam jogos (dois). Quanto aos Edmonton Oilers, foram quintos na fase regular e afastaram no playoff os LA Kings (4-3) e os Calgary Flames (4-1).



Em termos de confronto direto, este será o quarto duelo da época entre estas duas equipas, havendo por agora vantagem dos Colorado Avalanche, com duas vitórias e uma derrota.



No capítulo individual, Nathan McKinnon é o melhor pontuador e marcador dos Avalanche, com 13 pontos e 8 golos, ao passo que no lado oposto o destaque é Leon Draiaitl, com 26 pontos, fruto de 19 assistências e 7 golos.

