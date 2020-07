Colorado Rapids-Minnesota United: equipas com arranques distintos

Colorado Rapids e Minnesota United defrontam-se, na madrugada desta quinta-feira (03h30, hora de Portugal Continental) em jogo a contar apra a 3.ª jornada do Grupo D, de apuramento ao campeão da Major League Soccer (MLS).

À entrada para esta ronda, os Colorado Rapids posicionam-se no último lugar do grupo, tendo somado até ao momento duas derrotas nos dois jogos até ao momento realizados, enquanto que os Minnesota United encontram-se em 2.º lugar, com um triunfo e um empate.

Relativamente ao confronto direto recente, destaque para a ligeira vantagem dos Colorado Rapids, que venceram três dos últimos cinco duelos diante dos Minnesota United, que somaram dois triunfos apenas.