Copenhaga-Midtjylland: duelo de titãs na Taça da Dinamarca

Encontro dos oitavos-de-final da Taça da Dinamarca, com um duelo de titãs entre FC Copenhaga e Midtjylland, as duas equipas que nos últimos tempos têm sido dominadoras no país.



Atualmente na liderança do campeonato e vindo de cinco jogos seguidos sem perder (venceu apenas um deles...), o Midtjylland entra em campo para defrontar um FC Copenhaga que, pese embora ser sexto na tabela, vem de três vitórias consecutivas no campeonato.



Nesta Taça, refira-se, ambas as equipas afastaram equipas de divisões inferiores em duelos fora de portas: o FC Copenhaga superou o Avarta (2-1); o Midtjylland o Koge (1-0).



Quanto ao confronto direto, note-se que o Midtjylland vai em seis duelos seguidos sem perder com o conjunto da capital, numa série positiva na qual registou cinco vitórias e um empate. Neste ano civil, refira-se, estas duas equipas já se defrontaram por três vezes, com vitórias do Midtjylland por 2-1, 3-1 e 4-0. Como será agora?

CÓD 309 FC Copenhaga 2.33 Empate 3.21 Midtjylland 2.29