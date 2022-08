Copenhaga-Trabzonspor: turcos só sabem vencer esta época

CÓD 102 FC Copenhaga 2.1 Empate 3.3 Trabzonspor 3.35

Apurados diretamente para o playoff, por terem chegado à Champions como campeões nacional, Copenhaga e Trabzonspor encontram-se esta terça-feira na Dinamarca, num duelo no qual as duas equipas vão procurar dar passos importantes rumo à fase de grupos da prova.A atuar em casa, o Copenhaga chega a este jogo depois de ter disputado cinco encontros no plano interno, com duas vitórias e três derrotas no seu registo. Quanto ao Trabzonspor, tem três jogos oficiais disputados esta temporada, com três vitórias, 7 golos marcados e nenhum sofrido.