Coquimbo Unido-Curicó Unido: encontro da 31.ª jornada do campeonato chileno

Coquimbo Unido e Curicó Unido defrontam-se, na madrugada desta quinta-feira (00h00, horário de Portugal Continental), em jogo a contar para a 31.ª jornada do campeonato chileno de futebol.

À entrada para esta ronda, o Coquimbo Unido posiciona-se no 7.º lugar, com 41 pontos, fruto de 12 vitórias, cinco empates e onze derrotas, enquanto que o Curicó Unido encontra-se na 18.ª e última posição, com 26 pontos, após somar sete triunfos, cinco empates e 13 derrotas até ao momento na competição.

Nos últimos cinco jogos disputados, entre todas as competições em que as duas equipas se encontram atualmente inseridas, de notar que o Coquimbo Unido registou uma vitória (Huachipato), um empate (Defensa y Justicia) e três derrotas (O'Higgins, Antofagasta e Defensa y Justicia), ao passo que o Curicó Unido somou um triunfo (Antofagasta), um empate (U. Católica) e três desaires (Huachipato, Palestino e O'Higgins).

Relativamente ao confronto direto recente, destaque para o equilíbrio registado entre as duas equipas, com ambas a somarem duas vitórias, um empate e duas derrotas até ao momento nos últimos cinco jogos disputados entre si.