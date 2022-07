Corinthians-Flamengo: Vítor Pereira procura travar sequência negativa diante do Fla

CÓD 121 Corinthians 2.97 Empate 3.08 Flamengo 2.39

Duelo de titãs na 16.ª jornada do Brasileirão, com Corinthians e Flamengo a encontrarem-se pelas 20 horas deste domingo no Arena Neo Química, numa partida que colocará frente a frente o 4.º e o 8.º colocados, respetivamente.Com 26 pontos, o Timão de Vítor Pereira perdeu no jogo mais recente do campeonato, mas chega moralizado pelo apuramento para os 'quartos' da Libertadores aos pés do favorito Boca Juniors. Ainda assim, tal como sucedeu em Buenos Aires, o Timão tem muitas baixas, não tendo disponíveis para este jogo Paulinho, Maycon, Gil, Fagner e Yuri Alberto. Willian está em dúvida. Note-se que o Corinthians não marca golos há quatro jogos.Quanto ao Flamengo, em oitavo com 21 pontos, vem de quatro vitórias seguidas, duas para o Brasileirão e duas para a Libertadores. Na mais recente, disputada em casa, o Fla bateu o Deportes Tolima por 7-1. Um 'score' que prolongou uma boa sequência de golos total, com quatro dos últimos cinco jogos a terem 3 ou mais golos no final. Por outro lado, também em quatro dos últimos cinco jogos o Fla foi a primeira equipa a marcar e aquela que chegou ao descanso na frente. Em termos individuais, apenas há a destacar a ausência prolongada de Bruno Henrique.Em relação ao confronto direto, o Flamengo leva dez jogos seguidos a marcar, nove seguidos sem perder e cinco a ganhar. Nesses cinco foi sempre a primeira equipa a faturar. Apenas um dos últimos cinco jogos não teve 3 golos ou mais, curiosamente o mais recente, na vitória do Fla por 1-0 em novembro do ano passado.