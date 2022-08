Corinthians-Palmeiras: dérbi paulista entre treinadores portugueses

Depois de ter conseguido, de forma heróica, o apuramento para as meias-finais da Libertadores, o Palmeiras tem este sábado um duelo que pode deixar ainda mais encaminhada a situação do título brasileiro, quando pelas 23 horas visitar o reduto do arquirrival Corinthians. Será um embate entre os dois primeiros classificados, que tanto pode deixar tudo como está (6 pontos de diferença a favor do Verdão), como pode ampliar para 9 a diferença ou diminui-la para apenas 3.



Num grande momento de forma, o Palmeiras de Abel Ferreira leva dez jogos seguidos sem perder em todas as competições e no Brasileirão ganhou nos últimos cinco. Quanto ao Corinthians de Vítor Pereira leva 20 jogos seguidos sem perder em casa para o Brasileirão, mas entra em campo numa situação complicada, já que não venceu nenhum dos últimos três jogos que disputou e no mais recente perdeu por 1-0 diante do Flamengo e disse adeus à Libertadores.



Em relação a sequências, atenção aos golos, já que há estatísticas distintas: nos jogos do Corinthians a tendência é haver poucos golos - nenhum dos últimos cinco teve 3 ou mais -, ao passo que no lado contrário a situação é inversa, com apenas um dos últimos cinco a não ter esses mesmos 3 ou mais. Curiosamente foi o mais recente, no nulo diante do At. Mineiro.



Quanto ao confronto direto, o Palmeiras leva nove jogos seguidos a marcar ao Corinthians, tendo sido a primeira equipa a fazê-lo em oito desses jogos. Nesse período, o Verdão venceu seis jogos, perdeu um e empatou os restantes dois. No mais recente, em abril, ganhou por 3-0.

