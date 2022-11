Croácia-Bélgica: duelo europeu com muito em jogo

CÓD 144 Croácia 2,65 Empate 3,35 Bélgica 2,45

Duelo europeu na derradeira jornada do Grupo F do Mundial'2022, numa partida na qual os croatas entram em campo com a vantagem de poder empatar e, mesmo assim, seguir em frente. Já os belgas, em terceiro, podem até empatar, mas nesse caso terão de esperar que Marrocos perca por pelo menos 3 golos.Por isso, para a equipa belga, a segunda do ranking FIFA, é praticamente obrigatório ganhar nesta partida, isto depois de nas duas primeiras jornadas ter ganho uma partida e perdido outra. Um desaire diante de Marrocos que complicou bastante as suas contas e que agravou até o ambiente pesado no grupo. Neste jogo, os belgas não contarão com Amadou Onana, suspenso por acumulação de cartões amarelos, devendo Youri Tielemans entrar no seu lugar.Quanto aos croatas, como dissemos podem empatar e mesmo assim avançar. A turma croata empatou na estreia com Marrocos e goleou o Canadá por 4-1, num jogo no qual os vicecampeões mundiais convenceram tudo e todos. Para este jogo, Ivan Perisic é a única dor de cabeça para o técnico croata, mas a sua utilização poderá ser possível. Os croatas, refira-se, levam oito jogos seguidos sem perder, sendo que em cinco dos últimos sete jogos que disputaram foram a primeira equipa a marcar.Em termos de confronto direto, a Bélgica acumula três jogos sem perder e sempre a ganhar aos croatas. o mais recente desses jogos foi em 2021, numa vitória belga por 1-0.