Croácia-Canadá: vencer é quase obrigatório

CÓD 128 Croácia 2 Empate 3,35 Canadá 3,5

Depois de terem ficado sem ganhar na primeira jornada, Croácia e Canadá encontram-se este domingo no Khalifa International Stadium, numa partida na qual as duas equipas estão praticamente obrigadas a ganhar para conseguir alimentar o sonho do apuramento para os oitavos-de-final do Mundial.Os croatas, que empataram na primeira ronda diante de Marrocos, serão em teoria os favoritos, mas a verdade é que o primeiro jogo foi tudo menos positivo. Ainda assim, de notar que a Croácia não perde há sete jogos. Em cinco deles houve menos do que 3 golos no total final, sendo que em cinco dos últimos seis foi a Croácia a primeira equipa a marcar - a exceção foi o nulo da 1.ª ronda deste Mundial.Em relação ao Canadá, pode ter perdido diante da Bélgica mas deixou uma imagem bastante positiva, tendo acabado esse encontro com a sensação de que o empate teria sido merecido. Para este jogo, tal como os croatas, os canadianos estão na máxima força. Em termos estatísticos, de notar que o Canadá sofre golos há quatro jogos.