Cronulla Sharks-Parramatta Eels: encontro da 2.ª jornada da NRL

Encontro da NRL, com um embate entre o Cronulla Sharks e o Parramatta Eels, duas equipas que entram nesta 2.ª jornada depois de inícios de temporada bem distintos.



Os da casa, perderam no arranque da temporada, por 24-18 diante dos Canberra Raiders, ao passo que os visitantes ganharam no primeiro encontro, por 32-28 diante dos Gold Coast Titans.



No confronto direto, os Parramatta Eels venceram três dos últimos quatro jogos, sendo que na época passada conseguiram a vitória mais ampla: 28-4.

Por Record