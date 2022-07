Cruzeiro-Fluminense: cariocas em vantagem

Depois da vitória dos cariocas na primeira mão, por 2-1, Cruzeiro e Fluminense encontram-se na madrugada desta quarta-feira em Belo Horizonte, numa eliminatória dos oitavos-de-final da Copa do Brasil na qual tudo está em aberto.



A jogar em casa, a Raposa tem do seu lado o apoio dos adeptos, mas a verdade é que não vem na melhor fase, já que não vence há duas partidas, ainda que comande a Série B de forma tranquila, com mais 4 pontos do que o segundo colocado.



Já o Flu, vem de cinco vitórias seguidas e seis jogos consecutivos sem perder. Em quatro dos últimos cinco encontros foi a primeira equipa a marcar, tendo nesse período de cinco partidas apontado 11 golos e sofrido 2.



Equipas históricas do futebol brasileiro, Fluminense e Cruzeiro têm uma longa história de confrontos, sendo que nos últimos cinco os cariocas não perderam. Nesse período houve três empates e duas derrotas, a última das quais na primeira mão destes 'oitavos'.

