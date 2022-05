Curicó Unido-Coquimbo Unido: jogo com 'promessa' de golos

CÓD 214 Curicó Unido 1.84 Empate 3.15 Coquimbo Unido 3.55

Num jogo da 15.ª jornada do campeonato chileno, o quarto colocado Curicó Unido recebe na madrugada deste sábado a visita do Coquimbo Unido, uma equipa que entra em campo dez posições abaixo, no 14.º lugar.Com 22 pontos, o Curicó Unido tem sido uma das boas surpresas deste arranque de campeonato, ainda que venha de duas derrotas em três jogos. Por outro lado, nos últimos quatro encontros sofreu sempre pelo menos um golo, ainda que em todos eles tenha também marcado.Quanto ao Coquimbo Unido, tem 12 pontos e entra neste jogo vindo de três derrotas e cinco jogos consecutivos a sofrer pelo menos um golo. Aliás, o Coquimbo Unido é mesmo a pior defesa, com 28 golos sofridos, a uma média de dois por partida.Em termos de confronto direto, ambas as equipas marcaram em cinco dos últimos sete embates, sendo que uma das exceções foi, curiosamente, no último jogo, quando em janeiro de 2021 o marcador ficou em 0-0.