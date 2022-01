Dallas Cowboys-San Francisco 49ers: embate a valer bilhete para os 'quartos' do playoff

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Dallas Cowboys e San Francisco 49ers defrontam-se, este domingo, pelas 21:30 horas (horário de Portugal Continental), em jogo a contar para os oitavos de final dos playoffs da NHL (campeonato norte-americano de futebol americano), num encontro que colocará frente a frente duas equipas que atravessam um bom momento na temporada.

Nos últimos cinco jogos disputados, entre todas as competições em que as duas equipas se encontram atualmente inseridas, de notar que os Dallas Cowboys registaram quatro vitórias (Washington Football Team - em duas ocasiões -, New York Giants e Dallas Cowboys) e uma derrota (Arizona Cardinals), ao passo que os San Francisco 49ers somaram quatro triunfos (Cincinnati Bengals, Atlanta Falcons, Houston Texans e Los Angeles Raims) e um desaire (Tennessee Titans).

Relativamente ao confronto direto recente, destaque para a ligeira superioridade dos Dallas Cowboys, equipa que venceu três dos últimos cinco duelos até ao momento disputados entre as duas formações, com os San Francisco 49ers a levarem a melhor nos outros dois embates realizados durante esse mesmo período.