Delfin SC-SD Aucas: registo histórico aponta para golos

CÓD 352 Delfin SC 2.3 Empate 3.05 SD Aucas 2.35

Duelo da Serie A da LigaPro equatoriana, com um embate da segunda jornada entre Delfin SC e SD Aucas, duas equipas que na primeira ronda conseguiram triunfos. Os da casa bateram o Barcelona SC por 1-0, ao passo que o SD Aucas sueprou o Orense SC por 2-0.Olhando ao registo recente, o Delfin SC leva três jogos seguidos a ganhar e nos últimos cinco jogos, pese embora ter perdido um deles, marcou sempre em primeiro lugar. E falando em golos, apenas um dos últimos cinco teve 3 ou mais no total final.Quanto ao SD Aucas, vem de sete jogos seguidos sem perder e quatro consecutivos a ganhar. Nos últimos sete jogos foi a primeira equipa a marcar e em seis deles ao intervalo já vencia. Por outro lado, em quatro dos últimos cinco ambas as equipas marcaram.Em relação ao confronto direto, o SD Aucas não perdeu nenhum dos últimos quatro jogos diante do Delfin SC, tendo marcado pelo menos um golo nos últimos sete - todos tiveram 3 ou mais golos no total. Ainda assim, de notar que normalmente é o Delfín a primeira equipa a marcar: foi assim em seis dos últimos oito jogos. Uma das exceções foi no jogo disputado este ano, em fevereiro, quando o Aucas ganhou por 3-0.