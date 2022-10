Dep. Cali-Once Caldas: equipa da casa em recuperação

CÓD 526 Dep. Cali 2,35 Empate 2,85 Once Caldas 2,8

Em jogo da 18.ª e antepenúltima jornada do Torneio Clausura do campeonato colombiano, Dep. Cali e Once Caldas encontram-se na noite de segunda-feira em Cali, numa partida que colocará frente a frente o penúltimo e o sexto colocados, respetivamente.Em melhor posição, a equipa visitante pode deixar muito encaminhado o apuramento para a fase final do campeonato em caso de vitória, já que com os seus 28 pontos tem de momento 3 de avanço para o nono colocado. Vindo de duas vitórias seguidas, o Once Caldas tem, ainda assim, um registo fora de casa algo regular, com duas vitórias e quatro empates em oito jogos.Quanto ao Dep. Cali, está em penúltimo com 12 pontos, sendo que 4 deles foram conseguidos nos últimos dois jogos, onde conseguiu uma vitória e um empate. Resultados que permitiram deixar o último lugar e conseguir compor um pouco a sua pontuação. A equipa de Cali, refira-se, tem em casa o seu porto mais seguro, já que nos últimos cinco jogos apenas perdeu um, tendo conseguido mesmo 8 pontos nesse período.Quanto ao confronto direto, atenção ao registo dos de Cali, já que não perderam nenhum dos últimos cinco jogos com o Once Caldas, tendo até acabado sem sofrer golos nos três mais recentes. Falando em golos, nota para o facto de apenas um dos últimos cinco encontros entre estas equipas ter tido 3 ou mais golos - e já foi em 2019!