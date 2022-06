Deportivo Cali-FBC Melgar: primeira mão dos 'oitavos' da Taça Sul-Americana

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Deportivo Cali e FBC Melgar defrontam-se, na madrugada desta quinta-feira, a partir das 01:30 horas (horário de Portugal Continental), em jogo a contar para a primeira mão dos oitavos de final da Taça Sul-Americana, num encontro que colocará frente a frente duas equipas que atravessam momentos completamente distintos.

Nos últimos cinco jogos disputados, entre todas as competições em que as duas equipas se encontram atualmente inseridas, de notar que o Deportivo Cali registou uma vitória (Always Ready), dois empates (Santa Fé e Fortaleza) e duas derrotas (Patriotas e Boca Juniors), enquanto que o FBC Melgar somou cinco triunfos consecutivos (Ayacucho, Cuaibá, U. de Deportes, Sport Boys e Grau).

Relativamente ao confronto direto recente, destaque para o facto de este ser o primeiro duelo de sempre entre as duas formações.