Deportivo Pasto-Atl Bucaramanga: goleada para vingar

Encontro da 15.ª jornada do Torneio Apertura colombiano, com um embate entre duas equipas colocadas a meio da tabela, no 11.º e 12.º postos. Em melhor posição está o Deportivo Pasto, com 20 pontos, uma posição e 1 ponto acima do Atl. Bucaramanga.



Sem eprder há nove encontros - contando duelos da Sul-Americana -, o Deportivo Pasto entra em campo em teoria numa fase mais positiva, sendo que por outro lado conseguiu ser a primeira equipa a marcar em oito dos últimos nove jogos que disputou.



Quanto ao Atl. Bucaramanga, olhando aos mesmos últimos nove jogos - apenas com partidas do campeonato -, venceu quatro, empatou dois e perdeu três. Em cinco dos últimos seis viram-se golos de ambas as equipas e no mais recente, disputado em casa do Millonarios, o Bucaramanga perdeu por 2-1.



Quanto ao confronto direto, nota para o facto de o Atlético ter sido a primeira equipa a marcar em quatro dos últimos cinco duelos. Em todos os que marcou conseguiu vencer, ao contrário do mais recente, disputado em fevereiro, onde saiu vergado a uma goleada por 4-0 em casa do Deportivo. Irá haver vingança?

CÓD 123 Deportivo Pasto 1.59 Empate 2.89 Atl Bucaramanga 5.01