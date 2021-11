Detroit Red Wings-Edmonton Oilers: formações vêm de duas vitórias na NHL

Detroit Red Wings e Edmonton Oilers defrontam-se, na madrugada desta quarta-feira, pelas 00:30 horas (horário de Portugal Continental), em jogo a contar para o campeonato norte-americano de hóquei no gelo (NHL), num encontro que colocará frente a frente duas equipas que venceram - pelo menos - os últimos dois jogos para o campeonato.

À entrada para esta ronda, os Detroit Red Wings posicionam-se no nono lugar da Conferência Este, com 14 pontos, fruto de seis vitórias (duas no prolongamento) e sete derrotas (duas no tempo-extra), enquanto que os Edmonton Oilers encontram-se na liderança isolada da Conferência Oeste, com 18 pontos, após somarem nove triunfos (dois para lá do tempo regulamentar) e apenas um desaire.

Nos últimos cinco jogos disputados, entre todas as competições em que as duas equipas se encontram atualmente inseridas, de notar que os Detroit Red Wings registaram duas vitórias (Buffalo Sabres e Vegas Golden Knights) e três derrotas (Toronto Maple Leafs, Montreal Canadiens e Boston Bruins), ao passo que os Edmonton Oilers somaram quatro triunfos (Vancouver Canucks, Seattle Kraken, Nashville Predators e New York Rangers) e um desaire (Philadelphia Flyers).

Relativamente ao confronto direto recente, destaque para a superioridade dos Edmonton Oilers, equipa que venceu três dos últimos cinco duelos até ao momento disputados entre as duas formações, com os Detroit Red Wings a levarem a melhor em dois dos últimos embates realizados.