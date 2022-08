Dínamo Kiev-Sturm Graz: 'carrasco' de Jorge Jesus quer ganhar vantagem na 1.ª mão

Dínamo Kiev e Sturm Graz defrontam-se durante a tarde desta quarta-feira, a partir das 19 horas (horário de Portugal Continental), em jogo a contar para a primeira mão da terceira pré-eliminatória da Liga dos Campeões, num encontro que colocará frente a frente duas equipas com 'estatutos' diferentes na história prova milionária.

Nos últimos cinco jogos disputados, entre todas as competições oficiais ou não oficiais, de notar que o Dínamo Kiev registou uma vitória (Fenerbahçe), um empate (Fenerbahçe) e três derrotas (Lyon, Antuérpia e Everton), sendo que realizou apenas dois jogos oficiais - ambos diante da equipa orientada por Jorge Jesus - nos últimos oito meses, desde o início da guerra na Ucrânia.

Relativamente ao confronto direto recente, destaque para o facto de os austríacos terem vencido o único duelo até ao momento disputado entre as duas equipas. A partida realizou-se em janeiro de 2018, foi de caráter particular, e contou com golos de Eze (11') e Schubert (51'), tendo terminado com um 2-0 no marcador.