Diriangen FC-Dep. Ferreti: playoffs na mira

Num dos jogos que se prevê mais emocionante desta jornada 13 do campeonato da Nicarágua, Diriangen e Walter Ferreti encontram-se na madrugada desta quinta-feira em Diriamba, num duelo no qual estarão pela frente o terceiro e o quarto colocados da tabela, duas equipas separadas por um posição mas já por 6 pontos.



Será neste contexto que o Walter Ferreti visitará o reduto do Diriangen, já que um eventual resultado negativo o deixará com a missão de aproximação ao pódio bem mais complicada. É certo que caso vença ficará na mesma em quarto, mas qualquer resultado que não seja vencer deixará a subida ao pódio em causa e, por consequência, a possibilidade de conseguir subir na tabela de olho no playoff.



E para piorar essa missão, o Diriangen FC vem de sete duelos consecutivos sem perder em casa, seis deles com vitórias no bolso, 14 golos marcados e apenas quatro sofridos.



Quanto ao Walter Ferretti, a atuar fora de portas conseguiu até ao momento duas vitórias em oito encontros, sendo que os dois mais recentes resultaram em derrotas. Irá a tendência terminar aqui?



No que ao confronto direto diz respeito, de notar que o Diriangen FC venceu os últimos dois duelos entre estas duas equipas, ambos jogados fora de portas, algo que terá a oportunidade de repetir nesta partida.