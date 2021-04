Edmonton Oilers-Calgary Flames: anfitriões com vantagem no confronto direto recente

Edmonton Oilers e Calgary Flames defrontam-se, na madrugada deste sábado (02h00, horário de Portugal Continental), num encontro que colocará frente a frente duas equipas que se encontram separadas por 10 pontos.

À entrada para esta ronda, os Edmonton Oilers posicionam-se no 3.º lugar, com 45 pontos, fruto de 22 vitórias (duas em OT) e 15 derrotas (uma em OT), enquanto que os Calgary Flames encontram-se no 5.º posto, com 35 pontos, após somarem 16 tirunfos (dois deles em OT) e 21 derrotas (três delas em OT) até ao momento no campeonato.

Nos últimos cinco jogos disputados, de notar que os Edmonton Oilers registaram três vitórias (Winnipeg Jets - por duas vezes - e Toronto Maple Leafs) e duas derrotas (Toronto Maple Leafs e Montreal Canadiens), ao passo que os Calgary Flames somaram um triunfo (Winnipeg Jets) e quatro desaires (Ottawa Senators e Winnipeg Jets, ambas por duas vezes).

Relativamente ao confronto direto recente, destaque para a superioridade dos Edmonton Oilers, equipa que venceu quatro dos últimos cinco duelos disputados entre as duas formações.