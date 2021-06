Espanha-Polónia: vencer é obrigatório

Duelo do Grupo E do Euro'2020 entre duas seleções que arrancaram a sua participação de forma menos positiva. Por isso, neste duelo marcado para Sevilha, tanto Espanha como Polónia entram em campo com a mira absoluta na vitória, de forma a não perderem o comboio do apuramento para os 'oitavos', seja por qualificação direta como sendo um dos melhores terceiros.



Sem baixas, a Espanha vem de um desapontante empate diante da Suécia, numa partida na qual os espanhóis atacaram, remataram e dominaram de forma incrível, mas onde a eficácia não esteve propriamente afinada. Quanto à Polónia, perdeu diante da Eslováquia e ficaram encostados à parede para conseguir pelo menos pontuar neste duelo com a formação espanhola. Será uma missão de peso para Paulo Sousa no comando dos polacos, que neste jogo não contará com o suspenso Grzegorz Krychowiak.



Olhando ao confronto direto, a Espanha venceu oito dos dez duelos que disputou contra a Polónia, tendo o mais recente sido em 2010, com uma goleada por 6-0.

CÓD 128 Espanha 1.38 Empate 4.87 Polónia 8.17