Estudiantes Mérida-Alianza Lima: volta a Libertadores

Depois de uma paragem de seis meses, está de volta a ação na Taça Libertadores, com a disputa ainda das partidas da fase de grupos. Num desses duelos, da 3.ª ronda do Grupo F, estarão frente a frente Estudiantes Mérida e Alianza Lima, duas equipas que nas duas primeiras jornadas perderam os respetivos encontros.



A atuar em casa, o Estudiantes Mérida procurará fazer valer esse estatuto, mas a verdade é que não terá tarefa fácil, especialmente porque este embate marcará o regresso aos jogos oficiais depois de uma paragem de seis meses - o último jogo foi precisamente para esta Libertadores.



Quanto ao Alianza Lima, tem já quatro jogos oficiais nas pernas nas últimas semanas, a verdade é que nem tem grandes razões para sorrir, já que o melhor que conseguiu foi empatar três deles. No outro, o mais recente, perdeu mesmo por 2-0.

CÓD 212 Est. Mérida 2.42 Empate 2.78 Alianza Lima 2.76